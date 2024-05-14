Кількість жертв повеней і зсувів в Індонезії зросла до 52
Київ • УНН
Повені та зсуви, спричинені сильними дощами в індонезійській провінції Західна Суматра, забрали життя 52 людей, 17 досі вважаються зниклими безвісти, і змусили понад 3 000 людей евакуюватися.
Кількість людей, які загинули внаслідок повеней і зсувів в індонезійській провінції Західна Суматра, зросла до 52, понад 3000 людей було евакуйовано, повідомила влада у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Проливний дощ у суботу ввечері викликав раптові повені, зсуви та потоки холодної лави (брудоподібної суміші вулканічного попелу, кам'яних уламків та води) у трьох районах провінції Західна Суматра. У понеділок кількість загиблих становила 43 особи.
Холодний потік лави, відомий в Індонезії як лахар, прийшов з гори Марапі, одного з найактивніших вулканів Суматри. Під час виверження Марапі у грудні загинуло понад 20 людей. З того часу була серія вивержень.
З 52 загиблих понад 45 було впізнано, повідомив представник агентства з надзвичайних ситуацій Західної Суматри Ільхам Вахаб. Місцеві рятувальники, поліція та військові продовжать пошуки 17 людей, які досі вважаються зниклими безвісти, додав він.
Ільхам повідомив, що 249 будинків, 225 гектарів землі, включаючи рисові поля, та більшість основних доріг у трьох районах було пошкоджено. З неділі повені затихли.
"Окрім пошуку осіб, що зникли безвісти, ми зосередимося на розчищенні основних доріг від бруду, колод, великих каменів, принесених повінню на дороги і населені пункти", - сказав Ільхам.
Станом на вівторок 3396 людей було евакуйовано до найближчих будівель, повідомив у своїй заяві голова національного агентства з надзвичайних ситуацій та управління надзвичайними ситуаціями BNPB Сухар'янто.
За словами Сухар'янто, який, як і багато індонезійців, використовує одне ім'я, BNPB роздала намети, ковдри, продукти харчування, гігієнічні набори, портативні туалети та очищувачі води.
Однак, за його словами, розподіл був утруднений, оскільки більшість доріг були покриті брудом та сміттям.
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