Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173011 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209405 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214718 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205899 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159846 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151963 просмотра

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  309527 просмотра

Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями в индонезийской провинции Западная Суматра, унесли жизни 52 человек, 17 до сих пор считаются пропавшими без вести, и заставили более 3 000 человек эвакуироваться.

Новости Мира •   •  1083 просмотра
Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками дальнего радиуса действия, но украинские военные уничтожили 4 беспилотника в Новомосковском, Каменском и Днепровском районах, восстановив спокойствие в регионе около полуночи.

Война •   •  2533 просмотра
Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

Белый дом не считает геноцидом убийства палестинцев в Газе Израилем во время войны с ХАМАСом и осуждает нападения на конвои с гуманитарной помощью.

Новости Мира •   •  2430 просмотра
Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

На Николаевщине вражеская ракета ударила по открытой местности

Российская ракета упала на открытую местность в Вознесенском районе Николаевской области, никто не пострадал.

Война •   •  5469 просмотра
На Николаевщине вражеская ракета ударила по открытой местности

Цены на нефть стабильны на фоне ожиданий данных инфляции в США и отчета ОПЕК

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $83,49 за баррель с поставкой в июле во вторник на фоне внимания инвесторов к предстоящим данным по инфляции в США, ежемесячному отчету ОПЕК и потенциальным перебоям в поставках из-за лесных пожаров в Канаде.

Экономика •   •  4820 просмотра
Цены на нефть стабильны на фоне ожиданий данных инфляции в США и отчета ОПЕК

Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

Ночью враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, но украинские защитники успешно сбили 5 беспилотников "Шахид" без жертв и повреждений инфраструктуры.

Война •   •  8645 просмотра
Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"

Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью от заморозков до 10° тепла, днем 11-22° тепла.

Общество •   •  8204 просмотра
Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня

По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые кварталы, инфраструктуру и убив 1 человека и ранив еще 2, но украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".

Война •   •  9714 просмотра
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены

россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.

Общество •   •  11468 просмотра
россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 485 430 человек личного состава и 7496 танков.

Война •   •  12581 просмотра
Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага