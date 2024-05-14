Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии возросло до 52

Количество людей, погибших в результате наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра, возросло до 52, более 3000 человек были эвакуированы, сообщили власти во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Проливной дождь в субботу вечером вызвал внезапные наводнения, оползни и потоки холодной лавы (грязеподобной смеси вулканического пепла, каменных обломков и воды) в трех районах провинции Западная Суматра. В понедельник количество погибших составило 43 человека.

Холодный поток лавы, известный в Индонезии как лахар, пришел с горы Марапи, одного из самых активных вулканов Суматры. Во время извержения Марапи в декабре погибло более 20 человек. С тех пор была серия извержений.

Из 52 погибших более 45 были опознаны, сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Западной Суматры Ильхам Вахаб. Местные спасатели, полиция и военные продолжат поиски 17 человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, добавил он.

Ильхам сообщил, что 249 домов, 225 гектаров земли, включая рисовые поля, и большинство основных дорог в трех районах были повреждены. С воскресенья наводнения затихли.

"Помимо поиска лиц, пропавших без вести, мы сосредоточимся на расчистке основных дорог от грязи, бревен, крупных камней, принесенных наводнением на дороги и в населенные пункты", - сказал Ильхам.

По состоянию на вторник 3396 человек были эвакуированы в ближайшие здания, сообщил в своем заявлении глава национального агентства по чрезвычайным ситуациям и управлению чрезвычайными ситуациями BNPB Сухарьянто.

По словам Сухарьянто, который, как и многие индонезийцы, использует одно имя, BNPB раздало палатки, одеяла, продукты питания, гигиенические наборы, портативные туалеты и очистители воды.

Однако, по его словам, распределение было затруднено, поскольку большинство дорог были покрыты грязью и мусором.

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей