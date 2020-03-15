Кількість заражених коронавірусом на Кіпрі перевищило три десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість людей на Кіпрі, інфікованих новим коронавірусом, перевищило три десятки людей. Про це стало відомо ввечері в суботу після того, як Міністерство охорони здоров’я Республіки Кіпр повідомило про п’ять нових випадків зараження на грецькому півдні острова, передає УНН.
У заяві МОЗ кажуть, що двоє хворих повернулися на острів з Італії і перебували на домашньому карантині, коли відчули симптоми хвороби. Двоє інших хворих також перебували в домашній ізоляції після того, як з’ясувалося, що вони контактували з людиною, у якої коронавірус був виявлений кілька днів тому. П’ятий інфікований — пацієнт реанімації лікарні в місті Пафос, якого відвідали члени його сім’ї з Великобританії. Медична влада острова відстежує всі контакти самого хворого, його рідних і прийняли рішення закрити лікарню для відвідування з метою проведення санітарної обробки як внутрішніх приміщень лікувального закладу, так і прилеглої до нього території.
Виявлення коронавіруса у зазначеної кількості людей на грецькому півдні острова змінило загальне число інфікованих в цій частині Кіпру на 26 осіб, а на всьому острові — до 31 людини, оскільки ще п’ять випадків захворювання були зафіксовані на турецькій частині острову.
У суботу влади як грецької, так і турецької общин Кіпру взяли рішення закрити як мінімум на два тижні (на півночі острова — з 14 по 27 березня, а на півдні — з 15 по 29 березня) свої території для в’їзду іноземних громадян. Ці дії здійснюються в рамках політики посилення заходів з протидії поширенню нового коронавіруса.
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Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.
Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом суботи надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.