Кількість заражених коронавірусом на Кіпрі перевищило три десятки людей

КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість людей на Кіпрі, інфікованих новим коронавірусом, перевищило три десятки людей. Про це стало відомо ввечері в суботу після того, як Міністерство охорони здоров’я Республіки Кіпр повідомило про п’ять нових випадків зараження на грецькому півдні острова, передає УНН.