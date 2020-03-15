Количество зараженных коронавирусом на Кипре превысило три десятка человек

В заявлении Минздрава говорят, что двое больных вернулись на остров из Италии и находились на домашнем карантине, когда почувствовали симптомы болезни. Двое других больных также находились в домашней изоляции после того, как выяснилось, что они контактировали с человеком, у которого коронавирус был обнаружен несколько дней назад. Пятый инфицированный — пациент реанимации больницы в городе Пафос, которого посетили члены его семьи из Великобритании. Медицинские власти острова отслеживает все контакты самого больного, его родных и приняли решение закрыть больницу для посещения с целью проведения санитарной обработки как внутренних помещений лечебного учреждения, так и прилегающей к нему территории.

Обнаружение коронавируса у указанного количества людей на греческом юге острова изменило общее число инфицированных в этой части Кипра на 26 человек, а на всем острове — до 31 человека, поскольку еще пять случаев заболевания были зафиксированы на турецкой части острова.

В субботу власти как греческой, так и турецкой общин Кипра приняли решение закрыть как минимум на две недели (на севере острова — с 14 по 27 марта, а на юге — с 15 по 29 марта) свои территории для въезда иностранных граждан. Эти действия осуществляются в рамках политики усиления мер по противодействию распространению нового коронавируса.

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Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.

Как сообщалось, в Центре общественного здоровья Украины в течение субботы поступило 15 подозрений на новую коронавирусной инфекцией из разных регионов страны.

Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.