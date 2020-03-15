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Кількість випадків зараження коронавірусом в Південній Кореї перевищила 8,1 тис. осіб

Кількість випадків зараження коронавірусом в Південній Кореї перевищила 8,1 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом нового типу у Республіці Корея зросла на 76 і досягло 8162 осіб. Про це повідомив у неділю Центр контролю та профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров’я країни, передає УНН.

Загальна кількість смертей складає 75 людей.

За даними південнокорейських лікарів, з лікарень виписано 120 пацієнтів, всього з початку поширення коронавіруса у Південній Кореї одужали 834 людини.

У той же час агентство Yonhap зазначає, що вперше з 21 лютого кількість нових випадків зараження за добу склало менше 100 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні лише у двох регіонах є швидкі тести на коронавірус

Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.

Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

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