Кількість випадків зараження коронавірусом в Південній Кореї перевищила 8,1 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом нового типу у Республіці Корея зросла на 76 і досягло 8162 осіб. Про це повідомив у неділю Центр контролю та профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров’я країни, передає УНН.
Загальна кількість смертей складає 75 людей.
За даними південнокорейських лікарів, з лікарень виписано 120 пацієнтів, всього з початку поширення коронавіруса у Південній Кореї одужали 834 людини.
У той же час агентство Yonhap зазначає, що вперше з 21 лютого кількість нових випадків зараження за добу склало менше 100 осіб.
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Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.
Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.