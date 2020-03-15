Количество случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 8,1 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея выросла на 76 и достигло 8162 человек. Об этом сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает УНН.
Общее количество смертей составляет 75 человек.
По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 120 пациентов, всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 834 человека.
В то же время агентство Yonhap отмечает, что впервые с 21 февраля количество новых случаев заражения в сутки составило менее 100 человек.
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Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.
Как сообщалось, в Центре общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцией из разных регионов страны.
Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.