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Кількість постраждалих від стрілянини у французькій школі зросла до восьми

Кількість постраждалих від стрілянини у французькій школі зросла до восьми

Київ • УНН

 • 9918 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Внаслідок стрілянини, яку вчинив студент 17 років у французькій школі у Грассі, постраждали вісім осіб, поліція вже затримала нападника, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що студент приніс до школи Алексіс де Токвіль два пістолети, мисливську рушницю і дві гранати та відкрив вогонь по учнях.

МВС Франції повідомило, що внаслідок стрілянини восьмеро осіб постраждало. Так, директор школи отримав вогнепальне поранення в руку, студент отримав поранення від кулі, яка зрикошетила, а інші отримали легкі травми під час паніки через напад.

Поліція заарештувала підлітка, який стріляв і виявилося, що раніше він не фігурував у ніяких справах.

Поліція повідомила також про те, що підліток нещодавно дивився відео стрілянин в американських школах, а також розміщав у соцмережах "сатанинські" повідомлення. Проте наразі не відомо мотиви його нападу на школу.

Як повідомляв УНН, 16 березня у штаб квартирі Міжнародного валютного фонду вибухнув лист, внаслідок чого було поранено одну особу.

 

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