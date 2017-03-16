Количество пострадавших в результате стрельбы во французской школе возросло до 8

Отмечается, что студент принес в школу Алексис де Токвиль два пистолета, охотничье ружье и две гранаты и открыл огонь по учащимся.

МВД Франции сообщило, что в результате стрельбы восемь человек пострадали. Так, директор школы получил огнестрельное ранение в руку, студент получил ранение от пули, которая срикошетила, а другие получили легкие травмы во время паники из-за нападения.

Полиция арестовала подростка, который стрелял, оказалось, что ранее он не фигурировал ни в каких делах.

Полиция сообщила также о том, что подросток недавно смотрел видео стрельб в американских школах, а также размещал в соцсетях "сатанинские" сообщения. Однако пока не известны мотивы его нападения на школу.

Как сообщал УНН, 16 марта в штаб-квартире Международного валютного фонда взорвалось письмо, в результате чего был ранен один человек.