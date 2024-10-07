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Кількість боїв на фронті зросла до 88: в Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Кількість боїв на фронті зросла до 88: в Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 13785 перегляди

На фронті зафіксовано 88 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки - Лиманський, Куп'янський, Покровський та Курахівський. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по українських позиціях.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Станом на 16:00 кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до 88. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська, на даний час всі атаки ворога відбиті.

15 разів противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак відбито Силами оборони, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, досі триває 11 з них. Некерованими авіаційними ракетами окупант бив по Твердохлібовому та Серебрянському лісництву.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по району Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог, за підтримки бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка де наші захисники відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень триває.

Агресор атакує українських захисників і на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня він здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль, на Тарасівку і Мирноград загарбники скинули авіабомби.

На Курахівському напрямку від початку доби окупанти 19 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, на даний час тривають бої у восьми локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Богоявленки. Противник завдав авіаційного удару некерованими авіаракетами в районі населеного пункту Приютне.

Ще плюс 1160 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога07.10.24, 08:02 • 27146 переглядiв

На Оріхівському напрямку українськими захисниками відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці та Оріхову.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по Херсону, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

За наявною інформацією, російська авіація завдала дванадцять ударів по території Курської області рф, застосувавши 16 керованих авіаційних бомб.

У вересні армія рф зазнала рекордних середньодобових втрат - британська розвідка 07.10.24, 13:48 • 11568 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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