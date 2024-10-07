Количество боев на фронте выросло до 88: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Ситуация на фронте остается напряженной. По состоянию на 16:00 количество сегодняшних боевых столкновений возросло до 88. Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанска, в настоящее время все атаки врага отбиты.

15 раз противник атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отбито Силами обороны, десять боестолкновений продолжается.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, до сих пор продолжается 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами оккупант бил по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Ступочек. Враг активно применяет авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по району Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг, при поддержке бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка где наши защитники отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжается.

Агрессор атакует украинских защитников и на Покровском направлении. Здесь, в течение дня он совершил 13 атак в районах Новоторецка, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении с начала суток оккупанты 19 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях.

На Времовском направлении наши войска отбили две атаки в сторону Богоявленки. Противник нанес авиационный удар неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Приютное.

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На Ореховском направлении украинскими защитниками отражены два вражеских штурма вблизи Роботино. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке и Орехову.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

По имеющейся информации, российская авиация нанесла двенадцать ударов по территории Курской области рф, применив 16 управляемых авиационных бомб.

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