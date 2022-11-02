Херсонщина: у Великій Олександрівці відновлюють газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Херсонщині у нещодавно звільненому селищі Велика Олександрівка почали відновлювати газопостачання. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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«Понад пів року без газопостачання жили мешканці Великої Олександрівки. Нині ж фахівці активно працюють над тим, аби виправити це. Початок уже покладено. Сьогодні газ повернули в перші п'ять осель», - написав він в Telegram.
Деталі
Голова ОВА зазначив, що повноцінне газопостачання неодмінно відновлять у всьому селищі. Ремонтні бригади щоденно над цим працюють.
Доповнення
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