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Херсонщина: у Великій Олександрівці відновлюють газопостачання

Херсонщина: у Великій Олександрівці відновлюють газопостачання

Київ • УНН

 • 217460 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Херсонщині у нещодавно звільненому селищі Велика Олександрівка почали відновлювати газопостачання. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує УНН.

Цитата

«Понад пів року без газопостачання жили мешканці Великої Олександрівки. Нині ж фахівці активно працюють над тим, аби виправити це. Початок уже покладено. Сьогодні газ повернули в перші п'ять осель», - написав він в Telegram.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що повноцінне газопостачання неодмінно відновлять у всьому селищі. Ремонтні бригади щоденно над цим працюють.

Доповнення

Під час свого вечірнього звернення Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу.

У Донецькій області відновили газопостачання – централізоване опалення буде в 15 громадах. 

Українські Національні Новини

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