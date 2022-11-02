Херсонщина: у Великій Олександрівці відновлюють газопостачання

Цитата

«Понад пів року без газопостачання жили мешканці Великої Олександрівки. Нині ж фахівці активно працюють над тим, аби виправити це. Початок уже покладено. Сьогодні газ повернули в перші п'ять осель», - написав він в Telegram.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що повноцінне газопостачання неодмінно відновлять у всьому селищі. Ремонтні бригади щоденно над цим працюють.

Доповнення

Під час свого вечірнього звернення Президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу.

У Донецькій області відновили газопостачання – централізоване опалення буде в 15 громадах.