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Херсонская область: в Великой Александровке возобновляют газоснабжение

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской области в недавно освобожденном поселке Большая Александровка начали восстанавливать газоснабжение. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, информирует УНН.

Цитата

«Более полугода без газоснабжения жили жители Великой Александровки. Сейчас же специалисты активно работают над тем, чтобы исправить это. Начало уже положено. Сегодня газ вернули в первые пять домов», - написал он в Telegram.

Детали

Глава ОВА отметил, что полноценное газоснабжение непременно восстановят во всем поселке. Ремонтные бригады ежедневно над этим работают.

Дополнение

Во время своего вечернего обращения Президент Владимир Зеленский сообщил, что более 20 тысяч потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили поставки газа.

В Донецкой области возобновили газоснабжение – централизованное отопление будет в 15 громадах. 

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