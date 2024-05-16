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Харків: у Основʼянському районі внаслідок ворожого прильоту виникла пожежа

Харків: у Основʼянському районі внаслідок ворожого прильоту виникла пожежа

Київ • УНН

 • 29919 перегляди

В Основ'янському районі Харкова через приліт виникла пожежа, кількість жертв оцінюється, а мер попередив про продовження атак на місто.

Через приліт стався в Основʼянському районі Харкова виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Будьте обережні - атака шахедів продовжується, на місто заходять нові.

- заявив Ігор Терехов.

Крім того, міський голова Харкова підтвердив, що у місті знову пролунав вибух.

Харків атакують російські безпілотники16.05.24, 23:33 • 25922 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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