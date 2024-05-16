Харків: у Основʼянському районі внаслідок ворожого прильоту виникла пожежа
Київ • УНН
В Основ'янському районі Харкова через приліт виникла пожежа, кількість жертв оцінюється, а мер попередив про продовження атак на місто.
Через приліт стався в Основʼянському районі Харкова виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Приліт стався в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Будьте обережні - атака шахедів продовжується, на місто заходять нові.
Крім того, міський голова Харкова підтвердив, що у місті знову пролунав вибух.
Харків атакують російські безпілотники16.05.24, 23:33 • 25922 перегляди