Харьков: в Основянском районе в результате вражеского прилета возник пожар

Из-за прилета произошел в Основянском районе Харькова возник пожар. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Прилет произошел в Основянском районе города. На месте попадания - пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Будьте осторожны - атака шахедов продолжается, на город заходят новые. - заявил Игорь Терехов.

Кроме того, городской голова Харькова подтвердил, что в городе снова прогремел взрыв.

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