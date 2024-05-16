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10:47 • 45335 перегляди

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29 березня, 07:30 • 58028 перегляди

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28 березня, 20:29 • 83174 перегляди

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28 березня, 18:00 • 117140 перегляди

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28 березня, 17:13 • 138931 перегляди

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28 березня, 16:27 • 140630 перегляди

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Харків атакують російські безпілотники

Харків атакують російські безпілотники

Київ • УНН

 • 25922 перегляди

Харків атакують безпілотники "Шахед", у місті лунають вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців міста сховатися в укриттях і наголосив, що працює ППО.

Харків знаходиться під атакою шахедів. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН

Харків - обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів

- поінформував Ігор Терехов.

Додамо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району бути в укриттях, адже працює ППО.

У Харкові прогриміла серія вибухів16.05.24, 23:12 • 59185 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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