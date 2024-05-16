Харків атакують російські безпілотники
Київ • УНН
Харків атакують безпілотники "Шахед", у місті лунають вибухи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців міста сховатися в укриттях і наголосив, що працює ППО.
Харків знаходиться під атакою шахедів. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Харків - обережно! В місті уже було чутно вибух, можливі ще: Харків знаходиться під атакою шахедів
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району бути в укриттях, адже працює ППО.
У Харкові прогриміла серія вибухів16.05.24, 23:12 • 59185 переглядiв