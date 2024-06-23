Харків під ударами ворога: є інформація про загиблих
Київ • УНН
Під удар авіабомб потрапив приватний сектор
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ворожу атаку потрапив приватний сектор міста, є інформація про загиблих, пише УНН.
"Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих", - повідомив міський голова у своєму Телеграм-каналі.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі.
"Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що 23 червня близько 15 години у Харкові було оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про атаку міста керованими авіабомбами.