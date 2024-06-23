Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что под вражескую атаку попал частный сектор города, есть информация о погибших, пишет УНН.

"Один из ударов пришелся по частному сектору города. Имеем информацию о погибших",-сообщил городской голова в своем Телеграм-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что враг ударил по гражданской инфраструктуре.

"Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Информация о пострадавших проверяется",- написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Напомним, что 23 июня около 15 часов в Харькове была объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об атаке города управляемыми авиабомбами.