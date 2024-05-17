ХАМАС утримує тіла двох громадян Таїланду, які загинули в результаті нападів на Ізраїль
Київ • УНН
ХАМАС утримує тіла двох громадян Таїланду, які загинули під час нападів на Ізраїль 7 жовтня, за словами ізраїльського військового представника.
Ізраїль стверджує, що ХАМАС утримує тіла двох громадян Таїланду в Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Ізраїльський військовий речник Даніель Хагарі заявив у четвер, що тіла двох громадян Таїланду, загиблих під час нападів на Ізраїль 7 жовтня, зберігаються ХАМАСом у Газі.
Двоє вбитих, Сонтхая Оакхарасрі та Судтісак Рінталак, працювали на фермах у районах поблизу кібуцу Беері.
За словами Хагарі, вони "були вбиті під час терористичної атаки 7 жовтня, їхні тіла були взяті в заручники та зараз утримуються ХАМАСом у Газі". Сім'ям загиблих вже повідомлено про це.
Нагадаємо
ХАМАС все ще утримує шість інших громадян Таїланду.
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