ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших в результате нападений на Израиль

Израиль утверждает, что ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда в Газе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Израильский военный представитель Даниэль Хагари заявил в четверг, что тела двух граждан Таиланда, погибших во время нападений на Израиль 7 октября, хранятся ХАМАСом в Газе.

Двое убитых, Сонтхая Оакхарасри и Судитисак Ринталак, работали на фермах в районах вблизи кибуца Беэри.

По словам Хагари, они "были убиты во время террористической атаки 7 октября, их тела были взяты в заложники и сейчас удерживаются ХАМАСом в Газе". Семьям погибших уже сообщено об этом.

Напомним

ХАМАС все еще удерживает шесть других граждан Таиланда.

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