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ХАМАС пропонує план припинення вогню: 135 днів у три етапи

ХАМАС пропонує план припинення вогню: 135 днів у три етапи

Київ • УНН

 • 47914 перегляди

ХАМАС пропонує 135-денний план припинення вогню в три етапи для поступового звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів.

Пропозиція палестинського терористичного угрупування має на меті послабити напруженість у Газі на чотири з половиною місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

В рамках угоди про звільнення заручників з Ізраїлем, палестинське терористичне угрупування ХАМАС пропонує 135-денний план припинення вогню в три етапи (по 45 днів кожен).

Терористичне угрупування обміняє останніх ізраїльських заручників, викрадених 7 жовтня, на палестинських в'язнів, ув'язнених за злочини проти безпеки в Ізраїлі.

Згідно з пропозицією ХАМАСу, всі ізраїльські заручники-жінки, чоловіки до 19 років, люди похилого віку і хворі будуть звільнені протягом першого 45-денного етапу в обмін на звільнення палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.

Решта заручників-чоловіків будуть звільнені під час другого етапу, а решта обміняні під час третього етапу.

Наприкінці останнього етапу ХАМАС очікує, що обидві сторони досягнуть домовленості про закінчення війни.

Нагадаємо

Канада оголосила про санкції проти 11 лідерів ХАМАСу за причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року та з метою забезпечення стабільності в регіоні.

УНН також передавав, що у стані ХАМАС оголошували, що "дуже скоро" палестинське бойове угрупування відреагує на пропозицію, що передбачає продовження пауз у бойових діях у секторі Газа та поетапний обмін заручників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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