ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  116150 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  166237 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  192819 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190352 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222124 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234684 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197005 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183597 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280714 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356506 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 11:03  •  11078 просмотра

Read in English

ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Предложение палестинской террористической группировки имеет целью ослабить напряженность в Газе на четыре с половиной месяца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В рамках соглашения об освобождении заложников с Израилем, палестинская террористическая группировка ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа (по 45 дней каждый).

Террористическая группировка обменяет последних израильских заложников, похищенных 7 октября, на палестинских заключенных, заключенных за преступления против безопасности в Израиле.

Согласно предложению ХАМАСа, все израильские заложники-женщины, мужчины до 19 лет, старики и больные будут освобождены в течение первого 45-дневного этапа в обмен на освобождение палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Остальные заложники-мужчины будут освобождены во время второго этапа, а остальные обменяны во время третьего этапа.

В конце последнего этапа ХАМАС ожидает, что обе стороны достигнут договоренности об окончании войны.

Напомним,

Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.

УНН также передавал, что в стане ХАМАС объявляли, что "очень скоро" палестинская боевая группировка отреагирует на предложение, предусматривающее продолжение пауз в боевых действиях в секторе Газа и поэтапный обмен заложников.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
reutersReuters
kanadaКанада
sektor-hazaСектор Газа
ХАМАС пропонує план припинення вогню: 135 днів у три етапи
Hamas proposes a ceasefire plan: 135 days in three phases
Новости по теме

ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Новости Мира •   •  11078 просмотра
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

В результате обстрелов в нескольких городах Украины было нарушено электро- и газоснабжение, погиб электромонтер, сообщает Министерство энергетики.

Война •   •  11678 просмотра
Атака рф на Украину: в Киеве свет восстановили, в Харькове работы продолжаются, повреждены газопроводы и погиб электромонтер в Николаеве - Минэнерго

Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал правительственный законопроект о мобилизации.

Политика •   •  11825 просмотра
Профильный комитет поддержал законопроект о мобилизации - нардеп

Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  10226 просмотра
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.

Новости Мира •   •  8696 просмотра
Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Четыре человека обратились за медицинской помощью после российского ракетного удара по Харькову.

Война •   •  13882 просмотра
Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили 39 единиц российской военной техники и нейтрализовали 159 беспилотников.

Война •   •  13202 просмотра
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.

Общество •   •  10734 просмотра
Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.

Экономика •   •  11873 просмотра
Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики

В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

В Днепровском районе Киева восстановлено электроснабжение домов, которые были обесточены из-за повреждений, вызванных российским ракетным обстрелом.

Война •   •  14034 просмотра
В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК