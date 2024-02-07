ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа
Киев • УНН
ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
Предложение палестинской террористической группировки имеет целью ослабить напряженность в Газе на четыре с половиной месяца.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В рамках соглашения об освобождении заложников с Израилем, палестинская террористическая группировка ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа (по 45 дней каждый).
Террористическая группировка обменяет последних израильских заложников, похищенных 7 октября, на палестинских заключенных, заключенных за преступления против безопасности в Израиле.
Согласно предложению ХАМАСа, все израильские заложники-женщины, мужчины до 19 лет, старики и больные будут освобождены в течение первого 45-дневного этапа в обмен на освобождение палестинских женщин и детей из израильских тюрем.
Остальные заложники-мужчины будут освобождены во время второго этапа, а остальные обменяны во время третьего этапа.
В конце последнего этапа ХАМАС ожидает, что обе стороны достигнут договоренности об окончании войны.
Напомним,
Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.
УНН также передавал, что в стане ХАМАС объявляли, что "очень скоро" палестинская боевая группировка отреагирует на предложение, предусматривающее продолжение пауз в боевых действиях в секторе Газа и поэтапный обмен заложников.
ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа
ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа для постепенного освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
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