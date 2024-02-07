ХАМАС предлагает план прекращения огня: 135 дней в три этапа

Предложение палестинской террористической группировки имеет целью ослабить напряженность в Газе на четыре с половиной месяца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В рамках соглашения об освобождении заложников с Израилем, палестинская террористическая группировка ХАМАС предлагает 135-дневный план прекращения огня в три этапа (по 45 дней каждый).

Террористическая группировка обменяет последних израильских заложников, похищенных 7 октября, на палестинских заключенных, заключенных за преступления против безопасности в Израиле.

Согласно предложению ХАМАСа, все израильские заложники-женщины, мужчины до 19 лет, старики и больные будут освобождены в течение первого 45-дневного этапа в обмен на освобождение палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

Остальные заложники-мужчины будут освобождены во время второго этапа, а остальные обменяны во время третьего этапа.

В конце последнего этапа ХАМАС ожидает, что обе стороны достигнут договоренности об окончании войны.

Напомним,

Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.

УНН также передавал, что в стане ХАМАС объявляли, что "очень скоро" палестинская боевая группировка отреагирует на предложение, предусматривающее продолжение пауз в боевых действиях в секторе Газа и поэтапный обмен заложников.