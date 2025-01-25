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ХАМАС поповнив свої ряди до 15 000 бойовиків під час конфлікту в Газі

ХАМАС поповнив свої ряди до 15 000 бойовиків під час конфлікту в Газі

Київ • УНН

 • 31240 перегляди

За даними розвідки США, ХАМАС залучив 10-15 тисяч нових членів з початку конфлікту в Газі. Водночас організація втратила приблизно таку ж кількість бойовиків під час бойових дій.

З початку збройного конфлікту в секторі Гази ХАМАС збільшила свої ряди на 10 000–15 000 нових членів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними американської розвідки, приблизно стільки ж бойовиків організації загинули під час бойових дій. Хоча новобранці значною мірою складаються з молодих та недосвідчених осіб, їх залучають до виконання простих завдань.

Минулої неділі сторони оголосили про припинення вогню після тривалих бойових дій, які тривали понад рік. Проте ситуація залишається напруженою, оскільки експерти попереджають про ризики ескалації у регіоні.

Ізраїль оцінює загальні втрати ХАМАС у секторі Газа приблизно в 20 000 бойовиків, що демонструє масштаб впливу конфлікту. Американські офіційні джерела утримуються від публічних заяв щодо точних втрат, але визнають, що організація суттєво ослаблена.

Ізраїльські спецслужби: 25 з 33 заручників, яких ХАМАС планує передати - живі18.01.25, 16:09 • 64655 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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izrailІзраїль
reutersReuters
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