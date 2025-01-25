ХАМАС поповнив свої ряди до 15 000 бойовиків під час конфлікту в Газі

З початку збройного конфлікту в секторі Гази ХАМАС збільшила свої ряди на 10 000–15 000 нових членів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За даними американської розвідки, приблизно стільки ж бойовиків організації загинули під час бойових дій. Хоча новобранці значною мірою складаються з молодих та недосвідчених осіб, їх залучають до виконання простих завдань.

Минулої неділі сторони оголосили про припинення вогню після тривалих бойових дій, які тривали понад рік. Проте ситуація залишається напруженою, оскільки експерти попереджають про ризики ескалації у регіоні.

Ізраїль оцінює загальні втрати ХАМАС у секторі Газа приблизно в 20 000 бойовиків, що демонструє масштаб впливу конфлікту. Американські офіційні джерела утримуються від публічних заяв щодо точних втрат, але визнають, що організація суттєво ослаблена.

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