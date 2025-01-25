ХАМАС пополнил свои ряды до 15 000 боевиков во время конфликта в Газе

С начала вооруженного конфликта в секторе Газа ХАМАС увеличила свои ряды на 10 000-15 000 новых членов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным американской разведки, примерно столько же боевиков организации погибли во время боевых действий. Хотя новобранцы в значительной степени состоят из молодых и неопытных лиц, их привлекают к выполнению простых задач.

В минувшее воскресенье стороны объявили о прекращении огня после длительных боевых действий, которые продолжались более года. Однако ситуация остается напряженной, поскольку эксперты предупреждают о рисках эскалации в регионе.

Израиль оценивает общие потери ХАМАС в секторе Газа примерно в 20 000 боевиков, что демонстрирует масштаб влияния конфликта. Американские официальные источники воздерживаются от публичных заявлений о точных потерях, но признают, что организация существенно ослаблена.

Израильские спецслужбы: 25 из 33 заложников, которых ХАМАС планирует передать - живы