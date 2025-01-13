ХАМАС планує звільнити 33 заручників: що відомо про нову угоду з Ізраїлем

ХАМАС планує звільнити 33 заручників на початковому етапі нової домовленості про припинення вогню. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними ізраїльських джерел, більшість із зазначених заручників імовірно живі, однак серед звільнених можуть бути й тіла загиблих. Загалом під контролем ХАМАС та їх союзників досі перебувають 94 особи, взяті в заручники під час жовтневих атак, з яких щонайменше 34 вже загинули.

Очікується, що перший етап угоди триватиме 42 дні, після чого розпочнуться переговори про повне припинення воєнних дій. У рамках домовленостей ізраїльські війська збережуть присутність у стратегічних районах, зокрема вздовж коридору на кордоні з Єгиптом. Це питання раніше викликало суперечки, але наразі сторони досягли компромісу.

Мешканцям північної частини Гази буде дозволено повернення в регіон, однак за умови дотримання нових заходів безпеки. Водночас палестинські ув’язнені, звинувачені у нападах на ізраїльтян, не будуть звільнені на Західний берег, а їх переміщення планується до Гази або за кордон.

Переговори тривають у Досі, і очікується, що їх фінальний етап відбудеться найближчим часом.

Ізраїль заявив про готовність негайно реалізувати угоду після її затвердження урядом. Представники сімей заручників вже запрошені на зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю для обговорення деталей.

Нагадаємо

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для переговорів з ХАМАС щодо звільнення заручників та припинення вогню. Основні розбіжності стосуються контролю над Філадельфійським коридором та присутності військ в Газі.

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