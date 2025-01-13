ХАМАС планирует освободить 33 заложников: что известно о новом соглашении с Израилем

ХАМАС планирует освободить 33 заложников на начальном этапе новой договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Согласно данным израильских источников, большинство из указанных заложников предположительно живы, однако среди освобожденных могут быть и тела погибших. Всего под контролем ХАМАС и их союзников до сих пор находятся 94 человека, взятые в заложники во время октябрьских атак, из которых по меньшей мере 34 уже погибли.

Ожидается, что первый этап соглашения продлится 42 дня, после чего начнутся переговоры о полном прекращении военных действий. В рамках договоренностей израильские войска сохранят присутствие в стратегических районах, в частности вдоль коридора на границе с Египтом. Этот вопрос ранее вызывал споры, но сейчас стороны достигли компромисса.

Жителям северной части Газы будет разрешено возвращение в регион, однако при условии соблюдения новых мер безопасности. В то же время палестинские заключенные, обвиненные в нападениях на израильтян, не будут освобождены на Западный берег, а их перемещение планируется в Газу или за границу.

Переговоры продолжаются в Дохе, и ожидается, что их финальный этап состоится в ближайшее время.

Израиль заявил о готовности немедленно реализовать соглашение после его утверждения правительством. Представители семей заложников уже приглашены на встречу с премьер-министром Израиля для обсуждения деталей.

Напомним,

Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.

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