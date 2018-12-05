KFC замаскували свою вивіску на фасаді Будинку профспілок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Американська компанія Kentucky fried chicken приховала вивіску зі своїм логотипом на фасаді Будинку профспілок в центрі Києва, передає кореспондент УНН.
Так, три літери KFC компанія затягнула чорною поліетиленовою плівкою.
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Нагадаємо, у Києві в Будинку профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC.Це викликало обурення громадян та протести біля закладу, які переросли в сутичку з поліцією. Внаслідок цього поліція затримала кількох активістів але згодом усіх затриманих відпустили.
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