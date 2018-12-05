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KFC замаскировали свою вывеску на фасаде Дома профсоюзов

Киев • УНН

 • 19386 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Американская компания Kentucky fried chicken скрыла вывеску со своим логотипом на фасаде Дома профсоюзов в центре Киева, передает корреспондент УНН.

KFC замаскировали свою вывеску на фасаде Дома профсоюзов

Так, три буквы KFC компания затянула черной полиэтиленовой пленкой.

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Напомним, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC. Это вызвало возмущение граждан и протесты у заведения, которые переросли в столкновения с полицией. В результате полиция задержала нескольких активистов но впоследствии всех задержанных отпустили.

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