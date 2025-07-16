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Керівник поліції Києва ініціював службове розслідування після гучного затримання чоловіка у центрі столиці

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування щодо затримання 31-річного киянина за підозрою в ухиленні від мобілізації. Усіх учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків після появи відео в соцмережах.

Керівник поліції Києва ініціював службове розслідування після гучного затримання чоловіка у центрі столиці

Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування щодо дій поліцейських, які затримали 31-річного киянина на вулиці Антоновича за підозрою в ухиленні від мобілізації. Після появи відео інциденту в соцмережах, яке опублікувала дівчина затриманого – київська блогерка - усіх учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це пише УНН із посиланням на ГУНП Києва.

Деталі

Вчора, під час патрулювання центральної частини міста Києва працівники поліції виявили 31-річного місцевого мешканця, який перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Після перевірки документів, правоохоронці доставили чоловіка до Святошинського ТЦК та СП м. Києва для уточнення даних та отримання ним направлення для проходження військово-лікарської комісії

 - ідеться у дописі.

Також правоохоронці повідомили, що "керівник поліції Києва Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування за фактом затримання чоловіка на вулиці Антоновича".

У сторіс дівчина затриманого розповіла, що 15 липня, у центрі Києва її із хлопцем зупинили троє чоловіків у поліцейській формі. За її словами вони не представились і не предʼявили жодних посвідчень, проте вимагали показати вміст сумок і телефонів.

Відео щодо зазначеного інциденту згодом також було опубліковано в соціальних мережах. 

Після кількох хвилин словесного тиску та забрання силою телефона у Дениса, Денис інстинктивно намагається втекти. Його ловлять, жорстко затримують і починають фізично тягти. Мене - відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що НАС нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Жодних доказів цього надано не було. Далі вони викликали собі підмогу по номеру "хохол". Приїхало ще 3 чоловіків і вже не церемонячись розпихали мене і людей від машини силою і погрожуючи

- написала вона.

Блогерка зазначила, що згодом її хлопця направили до Святошинського ТЦК та у той же день примусили до проходження ВЛК, підписавши за нього відповідні папери. Наразі чоловік перебуває у розподільчому центрі.

У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження16.07.25, 12:44 • 11306 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Київ
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