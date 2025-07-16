Керівник поліції Києва ініціював службове розслідування після гучного затримання чоловіка у центрі столиці

Начальник столичної поліції Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування щодо дій поліцейських, які затримали 31-річного киянина на вулиці Антоновича за підозрою в ухиленні від мобілізації. Після появи відео інциденту в соцмережах, яке опублікувала дівчина затриманого – київська блогерка - усіх учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це пише УНН із посиланням на ГУНП Києва.

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Вчора, під час патрулювання центральної частини міста Києва працівники поліції виявили 31-річного місцевого мешканця, який перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Після перевірки документів, правоохоронці доставили чоловіка до Святошинського ТЦК та СП м. Києва для уточнення даних та отримання ним направлення для проходження військово-лікарської комісії - ідеться у дописі.

Також правоохоронці повідомили, що "керівник поліції Києва Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування за фактом затримання чоловіка на вулиці Антоновича".

У сторіс дівчина затриманого розповіла, що 15 липня, у центрі Києва її із хлопцем зупинили троє чоловіків у поліцейській формі. За її словами вони не представились і не предʼявили жодних посвідчень, проте вимагали показати вміст сумок і телефонів.

Відео щодо зазначеного інциденту згодом також було опубліковано в соціальних мережах.

Після кількох хвилин словесного тиску та забрання силою телефона у Дениса, Денис інстинктивно намагається втекти. Його ловлять, жорстко затримують і починають фізично тягти. Мене - відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що НАС нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Жодних доказів цього надано не було. Далі вони викликали собі підмогу по номеру "хохол". Приїхало ще 3 чоловіків і вже не церемонячись розпихали мене і людей від машини силою і погрожуючи - написала вона.

Блогерка зазначила, що згодом її хлопця направили до Святошинського ТЦК та у той же день примусили до проходження ВЛК, підписавши за нього відповідні папери. Наразі чоловік перебуває у розподільчому центрі.

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