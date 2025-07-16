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Руководитель полиции Киева инициировал служебное расследование после громкого задержания мужчины в центре столицы

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование по задержанию 31-летнего киевлянина по подозрению в уклонении от мобилизации. Всех участников инцидента временно отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления видео в соцсетях.

Руководитель полиции Киева инициировал служебное расследование после громкого задержания мужчины в центре столицы

Начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование в отношении действий полицейских, задержавших 31-летнего киевлянина на улице Антоновича по подозрению в уклонении от мобилизации. После появления видео инцидента в соцсетях, которое опубликовала девушка задержанного – киевская блогерша – всех участников инцидента временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУНП Киева.

Детали

Вчера, во время патрулирования центральной части города Киева сотрудники полиции обнаружили 31-летнего местного жителя, который находился в розыске за нарушение законодательства о мобилизации. После проверки документов, правоохранители доставили мужчину в Святошинский ТЦК и СП г. Киева для уточнения данных и получения им направления для прохождения военно-врачебной комиссии

 - говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что "руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко инициировал служебное расследование по факту задержания мужчины на улице Антоновича".

В сторис девушка задержанного рассказала, что 15 июля, в центре Киева ее с парнем остановили трое мужчин в полицейской форме. По ее словам они не представились и не предъявили никаких удостоверений, однако требовали показать содержимое сумок и телефонов.

Видео по указанному инциденту впоследствии также было опубликовано в социальных сетях. 

После нескольких минут словесного давления и отъема силой телефона у Дениса, Денис инстинктивно пытается убежать. Его ловят, жестко задерживают и начинают физически тащить. Меня - отталкивают, угрожают, замахиваются. Люди вокруг пытались вмешаться, но им ответили, что НАС якобы задержали по подозрению в распространении наркотиков. Никаких доказательств этого предоставлено не было. Далее они вызвали себе подмогу по номеру "хохол". Приехало еще 3 мужчин и уже не церемонясь распихали меня и людей от машины силой и угрожая

- написала она.

Блогерша отметила, что впоследствии ее парня направили в Святошинский ТЦК и в тот же день принудили к прохождению ВВК, подписав за него соответствующие бумаги. Сейчас мужчина находится в распределительном центре.

В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство16.07.25, 12:44 • 11223 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Киев
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