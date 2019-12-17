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Керівництво системою територіальної оборони України має перебувати у сфері компетенції Президента – Данілов

Керівництво системою територіальної оборони України має перебувати у сфері компетенції Президента – Данілов

Київ • УНН

 • 8539 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що керівництво системою територіальної оборони України має перебувати у сфері компетенції Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час обговорення питання щодо удосконалення системи територіальної оборони України Секретар РНБО України наголосив на необхідності вироблення єдиних підходів до розробки її архітектури. Він також акцентував на необхідності прискорення підготовки відповідного законопроекту з урахуванням особливостей адміністративно-територіальної реформи, яку заплановано реалізувати в Україні.

"До системи територіальної оборони маємо залучити усіх суб'єктів сектору безпеки і оборони, а також включити до неї громадський сектор, - сказав О. Данілов. - Нам потрібно розуміти, яким чином ми долучаємо до системи територіальної оборони ветеранів, які повернулися із фронту. Окрім цього, не потрібно забувати про понад сім тисяч суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення охоронної діяльності, які також можуть бути корисними державі".

За результатами наради Секретар РНБО України дав доручення Першому заступнику Секретаря РНБО України генерал-полковнику Ковалю, якого відповідно до рішення РНБО України від 7 грудня визначено відповідальним за удосконалення системи територіальної оброни України, активізувати роботу за згаданим напрямом, та до кінця року подати відповідні пропозиції.

Нагадаємо, Міноборони розробляє нову концепцію територіальної оборони.

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