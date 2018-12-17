Керівництво колонії не пускає до Сущенка адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Керівництво колонії, де знаходиться український журналіст Роман Сущенко, вирішило не пускати адвоката Марка Фейгіна. Про це адвокат Марк Фейгін написав на Facebook, передає УНН.
"Від українського журналіста Сущенко, який відбуває покарання в ІК-11 в Кірово-Чепецке, стало відомо, що керівництво колонії вирішило не пускати мене до мого підзахисного на цьому тижні, всупереч ч.4 ст.89 ДВК. Якщо так, то ми звернемося скаргою до ЄСПЛ, з урахуванням умов утримання", - написав адвокат.
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Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенку дозволили подзвонити з колонії його громадському захиснику Марку Фейгіну.