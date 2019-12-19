Керівники фракцій обговорять з Разумковим роботу агрокомітету
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Керівники парламентських фракцій збираються сьогодні вранці зустрітися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим для обговорення роботи комітету ВР з питань аграрної та земельної політики, у якому проходить розгляд поправок до законопроекту про ринок землі перед другим читанням, передає кореспондент УНН.
Так, зустріч керівників фракцій з головою ВР для обговорення роботи аграрного комітету запланована о 9:20.
Нагадаємо, 19 грудня аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі.
Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.
Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.
Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Згодом голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання нардепи планують внести правку щодо зменшення концентрації землі в одні руки - попередньо до 50 тис. гектарів. Утім обговорюється межа і у 10-20 тис. гектарів.
Загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Напередодні на засідання комітету принесли стос паперів з правками і почали голосувати за них.