Керівники фракцій обговорять з Разумковим роботу агрокомітету

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Керівники парламентських фракцій збираються сьогодні вранці зустрітися з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим для обговорення роботи комітету ВР з питань аграрної та земельної політики, у якому проходить розгляд поправок до законопроекту про ринок землі перед другим читанням, передає кореспондент УНН.