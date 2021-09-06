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Катування українців в Криму: прокуратура АРК перекваліфікувала такі дії на воєнний злочин

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі п’ятьох громадян України в окупованому Криму, серед яких заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Про це інформують на сторінці відомства у Facebook, пише УНН.

Деталі

Дії окупантів кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Також, як інформують у відомстві, у зв’язку із застосуванням до Нарімана Джелялова поводження, яке прирівнюється до катувань, під час його незаконного утримання, прокуратура АР Крим та м. Севастополя розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Цитата

“Зазначимо, що незаконне ув’язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином, і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду — злочином проти людяності”, — йдеться у дописі прокуратури.

Що було раніше

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.

На 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” арештував Нарімана Джелялова — першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ — “диверсія”) Всі троє наразі утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя.

Рішенням “Київського районного суду Сімферополя” Шевкету Усеїнову та Ельдару Одаманову було винесено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном 14 та 15 діб, відповідно, за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 КоАП Росії (“непокора працівникам поліції”). Як повідомлялося, вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.

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