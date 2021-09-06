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Пытки украинцев в Крыму: прокуратура АРК переквалифицировала такие действия на военное преступление

Киев  •  УНН

 • 13792 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым и г.. Севастополя переквалифицировала уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы пятерых граждан Украины в оккупированном Крыму, среди которых заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова. Об этом информируют на странице ведомства в Facebook, пишет УНН.

Детали

Действия оккупантов квалифицировано как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Также, как сообщают в ведомстве, в связи с применением к Наримана Джелялова поведения, которое приравнивается к пыткам, во время его незаконного содержания, прокуратура АР Крым и г.. Севастополя начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Цитата

“Отметим, что незаконное заключение лиц, применения к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением, и соответственно Римского статута Международного уголовного суда — преступлением против человечности”, — говорится в заметке прокуратуры.

Что было раньше

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариманом Джелялова.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымской платформы”.

На 60 суток, до 4 ноября, подконтрольный РФ “Киевский районный суд Симферополя” арестовал Наримана Джелялова — первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и братьев Азиза и Асана Ахтемова. Им объявили подозрение за якобы причастность к повреждению газопровода в селе Перевальное 23 августа (часть 1 статьи 281 УК РФ — “диверсия”) Все трое сейчас содержаться под стражей в СИЗО. Симферополь.

Решением “Киевского районного суда Симферополя” Шевкет Усеиновым и Эльдару Одаманов было вынесено наказание в виде административного ареста сроком 14 и 15 суток соответственно за совершение якобы административных правонарушениях по ст.19.3 КоАП России ( “неповиновение работникам милиции”). Как сообщалось, они будут отбывать арест в изоляторе временного содержания города Симферополя.

Украинские Национальные Новости

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