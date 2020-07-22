Катастрофа лайнера МАУ: Франція почала розшифровувати дані з "чорних скриньок"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Франції фахівці почали опрацьовувати дані з двох “чорних скриньок” збитого у січні в Ірані літака МАУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на французьке Бюро з розслідування та аналіз безпеки цивільної авіації.
Так, у Бюро повідомили, що дані з "чорних скриньок" CVR (переговори пілотів) та FDR (дані про перебіг польоту) були успішно отримані. Розшифровка проводиться разом з акредитованими представниками та технічними радниками.
Процес дешифровки триватиме протягом цього тижня.
Напередодні повідомлялось, що у Франції фахівці змогли успішно завантажити дані з одного бортового самописця збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.