Катастрофа лайнера МАУ: Франція почала розшифровувати дані з "чорних скриньок"

Так, у Бюро повідомили, що дані з "чорних скриньок" CVR (переговори пілотів) та FDR (дані про перебіг польоту) були успішно отримані. Розшифровка проводиться разом з акредитованими представниками та технічними радниками.

Процес дешифровки триватиме протягом цього тижня.

Напередодні повідомлялось, що у Франції фахівці змогли успішно завантажити дані з одного бортового самописця збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.