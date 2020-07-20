Катастрофа лайнера МАУ: у Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки"

"Дані Боїнга 737 UR-PSR МАУ PS752 / дані CVR (мовного самописця - ред.), включаючи саму подію, були успішно завантажені BEA / Дані передані в AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.) Ірану", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції офіційно підтвердило доставку "чорних скриньок" збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" для розшифровки до Франції, вказавши, що вже почалася робота з отриманими самописцями.



Нагадаємо, французькі слідчі підтвердили, що Іран передав "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". Як повідомлялося, розшифровувати бортові самописці буде міжнародна комісія, до якої входять 20 фахівців.

Раніше іранська сторона повідомила, що передала Франції "чорні скриньки" збитого українського лайнера.



Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh