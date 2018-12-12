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"Картку киянина" закриють

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Термін дії договорів за нинішньою системою закінчується 31 грудня 2018 року. Відповідний проект рішення нещодавно вніс на розгляд комісії Київміськради мер міста Віталій Кличко. Таким чином готується заміна “Картки киянина” на нову з розширеними функціями, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Картку киянина" закриють

“Київська міська влада має намір закрити програму “Картка киянина”, оскільки термін дії договорів, на підставі яких діяла програма, закінчується в кінці 2018 року, а автоматична їх пролонгація не передбачена. Замість неї збираються запустити нову багатофункціональну електронну картку “Муніципальна картка „Картка киянина“”, — йдеться у повідомленні.

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Критерії отримання картки

Згідно із новим проектом, отримати електронну картку зможуть не лише кияни. Право на її отримання наділені такі категорії населення.

  • Громадяни, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів КМДА та виконавчого органу Київміськради;
  • Внутрішньо переміщені особи;
  • Зареєстровані у місті Києві;
  • Офіційно працевлаштовані у Києві;
  • Особи, які отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста Києва всіх рівнів акредитації, а також батькам (опікунам) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

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Можливості картки

Нова муніципальна карта киянина, крім ідентифікаційних даних та інформації про нараховані пільги (включаючи проїзд в громадському транспорті), буде мати ще ряд функцій.

Карта буде мати:

  • Транспортний додаток (аналог “зеленої” картки метро);
  • Платіжний додаток (можливість здійснювати безготівкові платежі та зняття готівки).

Крім того, муніципальна картка передбачає підключення й інших додатків:

  • Комунальний додаток (дані про пільги і субсидії при оплаті послуг ЖКГ);
  • Медичний додаток (надання спектру медичних послуг, у т.ч. і медичного страхування);
  • Торговельний додаток (надання та облік знижок в роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медустановах, закладах культури тощо);
  • Освітній додаток (надання та облік послуг та сервісів учням закладів освіти Києва).

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Порядок оформлення

Для отримання нової “Муніципальної картки “Картка киянина” громадяни мають подати до банку-учасника проекту “Муніципальна картка “Картка киянина” відповідну заяву та документи (паспорт; ідентифікаційний код; документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки (учнівський, студентський, довідка з місця роботи тощо); за наявності — посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації; для внутрішньо переміщених осіб — довідку про взяття на облік.

Після подання заяви та пакету документів карту мають видати протягом 30 календарних днів.

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У КМДА запевнили, що власникам “Карток киянина” не доведеться міняти нинішні карти до зазначеного на них кінцевого терміну дії. Всі нараховані на них пільги також збережуться.

Нагадаємо, к Мінінфраструктури збираються запровадити е-квитки на автобуси у Києві. У Херсоні підвищили ціну на проїзд у маршрутках.

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