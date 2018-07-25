Кияни запропонували увіковічнити Кличка на монеті у 8 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На сайті Президента з’явилася петиція із пропозицією увіковічнити мера Києва Віталія Кличка на монеті номіналом у 8 грн у зв’язку з двократним підвищенням плати на проїзд у громадському транспорті столиці, передає УНН.
“Президенту України, у зв’язку з Днем народження мера столиці, вийти з ініціативою до Національного банку України щодо випуску пам’ятної монети номіналом 8 гривень із зображенням мера Києва Віталія Кличка”, — написав автор петиції Сергій Доротич.
У своєму Facebook він додав, що пропонує киянам у такий спосіб “подякувати” меру за “підвищення плати за проїзд та турботу про киян і гостей столиці”.
Користувачі мережі навіть пофантазували над тим, як могла б виглядати така монета.
Нагадаємо, киянам запропонували помолитися за зниження тарифів у громадському транспорті.