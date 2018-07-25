Киевляне предложили увековечить Кличко на монете в 8 гривен

"Президенту Украины, в связи с Днем рождения мэра столицы, выйти с инициативой в Национальный банк Украины по выпуску памятной монеты номиналом 8 гривен с изображением мэра Киева Виталия Кличко", - написал автор петиции Сергей Доротич.

В своем Facebook он добавил, что предлагает киевлянам таким образом "поблагодарить" мэра за "повышение платы за проезд и заботу о киевлянах и гостях столицы".

Пользователи сети даже пофантазировали о том, как могла бы выглядеть такая монета.

Напомним, киевлянам предложили помолиться за снижение тарифов в общественном транспорте.