Киевляне предложили увековечить Кличко на монете в 8 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На сайте Президента появилась петиция с предложением увековечить мэра Киева Виталия Кличко на монете номиналом в 8 грн в связи с двукратным повышением платы на проезд в общественном транспорте столицы, передает УНН.
"Президенту Украины, в связи с Днем рождения мэра столицы, выйти с инициативой в Национальный банк Украины по выпуску памятной монеты номиналом 8 гривен с изображением мэра Киева Виталия Кличко", - написал автор петиции Сергей Доротич.
В своем Facebook он добавил, что предлагает киевлянам таким образом "поблагодарить" мэра за "повышение платы за проезд и заботу о киевлянах и гостях столицы".
Пользователи сети даже пофантазировали о том, как могла бы выглядеть такая монета.
Напомним, киевлянам предложили помолиться за снижение тарифов в общественном транспорте.