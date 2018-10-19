Іноземці зможуть подавати заяви на ID-посвідки онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Державна міграційна служба України найближчим часом планує запустити послугу, яка дозволить іноземним громадянам в електронному режимі через сайт ДМС заповнювати заяви-анкети для оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні у формі ID-картки. Про це сьогодні сказав голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк під час круглого столу, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо зробити сервіс (для іноземців) так само як і для громадян (України – ред.). Приблизно за тиждень ви побачите презентацію для громадян сервісу, але він також буде після запуску за 3-4 тижні доступним для іноземців", - сказав голова ДМС.
Соколюк пояснив, що іноземець вдома зможе, зайшовши на сайт міграційної служби, заповнити всі свої дані, які потрібні для оформлення посвідки у формі ID-картки, записатися в електронну чергу і, заповнивши все, роздрукувати лист з QR-кодом.
"Тобто, він формує невеличку заяву-анкету. Але вона не зберігається у системі, а лише на комп’ютері споживача. Він її роздруковує, підкладає всі документи. І приходить вже з підготовленим пакетом документів", - зазначив він.
Соколюк переконаний, що такий електронний сервіс оформлення документів зможе пришвидшити процедуру видачі ID-посвідки у два-три рази.
Нагадаємо, на сьогодні виготовлено близько 7 тис. посвідок для іноземців у формі ID-картки.