Іноземці зможуть подавати заяви на ID-посвідки онлайн

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Державна міграційна служба України найближчим часом планує запустити послугу, яка дозволить іноземним громадянам в електронному режимі через сайт ДМС заповнювати заяви-анкети для оформлення тимчасової посвідки на проживання в Україні у формі ID-картки. Про це сьогодні сказав голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк під час круглого столу, передає кореспондент УНН.