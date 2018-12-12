"Карточку киевлянина" закроют
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Срок действия договоров по нынешней системе заканчивается 31 декабря 2018 года. Соответствующий проект решения недавно внес на рассмотрение комиссии Киеврады мэр города Виталий Кличко. Таким образом готовится замена “Карточки киевлянина” на новую с расширенными функциями, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Киевская городская власть намерена закрыть программу ”Карточка киевлянина“, поскольку срок действия договоров, на основании которых действовала программа, заканчивается в конце 2018 года, а автоматическая их пролонгация не предусмотрена. Вместо нее собираются запустить новую многофункциональную электронную карточку „Муниципальная карта “Карточка киевлянина”“, - говорится в сообщении.
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Критерии получения карты
Согласно новому проекту, получить электронную карточку смогут не только киевляне. Правом на ее получение наделены такие категории населения.
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- Граждане, имеющие право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами КГГА и исполнительного органа Киевского горсовета;
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- Внутренне перемещенные лица;
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- Зарегистрированные в городе Киеве;
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- Официально трудоустроенные в Киеве;
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- Лица, получающие полное среднее, профессиональное (начальное профессиональное) и высшее образование в учебных заведениях города Киева всех уровней аккредитации, а также родителям (опекунам) детей, получающих полное среднее образование в учебных заведениях города Киева.
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Возможности карточки
Новая муниципальная карта киевлянина, кроме идентификационных данных и информации о начисленных льготах (включая проезд в общественном транспорте), будет иметь еще ряд функций.
Карта будет иметь:
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- Транспортное приложение (аналог “зеленой” карточки метро);
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- Платежное приложение (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных).
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Кроме того, городская карта предусматривает подключение и других приложений:
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- Коммунальное приложение (данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ);
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- Медицинское приложение (предоставление спектра медицинских услуг, в том числе и медицинского страхования);
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- Торговый приложение (предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медучреждениях, заведениях культуры и т.д.);
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- Образовательное приложение (предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений Киева).
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Порядок оформления
Для получения новой “Муниципальной карточки ”Карточка киевлянина“ граждане должны подать в банк-участника проекта ”Муниципальную карту “Карточка киевлянина” соответствующее заявление и документы (паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение муниципальной карточки (ученический, студенческий, справка с места работы и т.п.), при наличии — удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации, для внутренне перемещенных лиц — справку о постановке на учет.
После подачи заявления и пакета документов карту должны выдать в течение 30 календарных дней.
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В КГГА заверили, что владельцам “Карточек киевлянина” не придется менять нынешние карты с указанным на них конечного срока действия. Все начисленные на них льготы также сохранятся.
Напомним, в Мининфраструктуры собираются ввести е-билеты на автобусы в Киеве. В Херсоне повысили цену на проезд в маршрутках.