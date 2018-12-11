Капітан "Вест Хема" назвав Ярмоленка системоутворюючим гравцем клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 31-річний капітан лондонського "Вест Хему" Марк Нобл розповів про відсутність деяких футболістів та про їх важливість для клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
Нобл назвав трьох футболістів, в тому числі й українця Андрія Ярмоленка, який на його думку відіграє важливу роль в "Вест Хемі".
"Це дорогого коштує, коли попри відсутність системоутворюючих гравців, як Арнаутович, Ярмоленко, Лансіні, ми продовжуємо рухатися вперед. Всі знають, коли очікувати їх повернення, тому менеджер робить сміливі кроки, щоб вводити в бій нових виконавців", - зауважив капітан.
Відзначимо, що Нобл у нинішній кампанії зіграв 11 матчів в АПЛ (2 асисти), а Ярмоленко в 9 поєдинках 2 голи і зробив 1 результативну передачу.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко раніше порвав ахіллове сухожилля та пропустить не менше півроку.