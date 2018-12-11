Капитан "Вест Хэма" назвал Ярмоленко системообразующим игроком клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. 31-летний капитан лондонского "Вест Хэма" Марк Нобл рассказал об отсутствии некоторых футболистов и об их важности для клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
Нобл назвал трех футболистов, в том числе и украинского Андрея Ярмоленко, по его мнению играет важную роль в “Вест Хэме”.
“Это дорогого стоит, когда несмотря на отсутствие системообразующих игроков, как Арнаутович, Ярмоленко, Лансини, мы продолжаем двигаться вперед. Все знают, когда ожидать их возвращения, поэтому менеджер делает смелые шаги, чтобы вводить в бой новых исполнителей”, — отметил капитан.
Отметим, что Нобл в нынешней кампании сыграл 11 матчей в АПЛ (2 ассиста), а Ярмоленко в 9 поединках 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Как сообщал УНН, Ярмоленко ранее порвал ахиллово сухожилие и пропустит не менее полугода.