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Ярмоленко через травму вибув з гри на півроку – ЗМІ

Ярмоленко через травму вибув з гри на півроку – ЗМІ

Київ • УНН

 • 9199 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Лідер збірної України та основний футболіст лондонського “Вест Хему” Андрій Ярмоленко може вибути з гри мінімум на півроку, повідомляє УНН із посиланням на The Mirror.

Офіційний вердикт лікарів “молотобійціі” поки ще не був оприлюднений, проте ряд британських ЗМІ опублікували інформацію згідно з якою Ярмоленко отримав повний розрив ахіллового сухожилля. Далі українцю доведеться пройти операцію та пропустити півроку.

“Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу”, — відзначило одне із джерел в The Mirror.

За словами наставника “Вест Хему” Пеллегріні, “краще дочекатися діагнозу лікарів”.

Зауважимо, що Ярмоленко через травму ноги пропустив значну частину минулого сезону за дортмундську “Борусію”.

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