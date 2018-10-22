Ярмоленко через травму вибув з гри на півроку – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Лідер збірної України та основний футболіст лондонського “Вест Хему” Андрій Ярмоленко може вибути з гри мінімум на півроку, повідомляє УНН із посиланням на The Mirror.
Офіційний вердикт лікарів “молотобійціі” поки ще не був оприлюднений, проте ряд британських ЗМІ опублікували інформацію згідно з якою Ярмоленко отримав повний розрив ахіллового сухожилля. Далі українцю доведеться пройти операцію та пропустити півроку.
“Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу”, — відзначило одне із джерел в The Mirror.
За словами наставника “Вест Хему” Пеллегріні, “краще дочекатися діагнозу лікарів”.
Зауважимо, що Ярмоленко через травму ноги пропустив значну частину минулого сезону за дортмундську “Борусію”.