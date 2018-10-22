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Ярмоленко из-за травмы выбыл из строя на полгода - СМИ

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Лидер сборной Украины и основной футболист лондонского “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко может выбыть из игры минимум на полгода, сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.

Официальный вердикт врачей “Вест Хэма” пока еще не был обнародован, однако ряд британских СМИ опубликовали информацию согласно которой Ярмоленко получил полный разрыв ахиллова сухожилия. Далее украинском придется пройти операцию и пропустить полгода.

“Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба”, — отметил один из источников в The Mirror.

По словам наставника “Вест Хэма” Пеллегрини, “лучше дождаться диагноза врачей”.

Заметим, что Ярмоленко из-за травмы ноги пропустил большую часть прошлого сезона по дортмундскую “Боруссию”.

Украинские Национальные Новости

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