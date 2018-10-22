Ярмоленко из-за травмы выбыл из строя на полгода - СМИ

Официальный вердикт врачей “Вест Хэма” пока еще не был обнародован, однако ряд британских СМИ опубликовали информацию согласно которой Ярмоленко получил полный разрыв ахиллова сухожилия. Далее украинском придется пройти операцию и пропустить полгода.

“Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба”, — отметил один из источников в The Mirror.

По словам наставника “Вест Хэма” Пеллегрини, “лучше дождаться диагноза врачей”.

Заметим, что Ярмоленко из-за травмы ноги пропустил большую часть прошлого сезона по дортмундскую “Боруссию”.