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Кандидати на голову НБУ і праймеріз: Верещук розповіла про засідання фракції "Слуга народу"

Кандидати на голову НБУ і праймеріз: Верещук розповіла про засідання фракції "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 18972 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На засіданні парламентськоЇ фракції "Слуга народу", яке заплановано на 16 липня, будуть обговорювати кандидатів на посаду голови НБУ. На засіданні може бути присутній Президент України Володимир Зеленський. Про це сьогодні на брифінгу під Верховною Радою розповіла народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає кореспондент УНН.

"Немає ніякого поки що кандидата, який затверджений (на посаду голови НБУ - ред.). Про це невідомо нікому", – сказала вона.

За її словами, на засіданні фракції "Слуга народу" може бути присутнім Президент України Володимир Зеленський. Народні обранці від монобільшості зберуться увечері, після засідання Верховної Ради.

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"Завтра (16 липня - ред.) дійсно буде засідання фракції. На ньому дійсно може бути Президент, але в нас і мало бути засідання фракції – воно стосується кандидатів на керівництво НБУ. А якщо ми поєднаємо і дійсно обговоримо питання праймеріз, чому б і ні", – прокоментувала Верещук.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Пізніше в ЗМІ з’явилася заява ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки Президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку. На цю заяву вже відреагувала СБУ. Ситуацію також прокоментував Президент Зеленський.

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