Кандидаты на главу НБУ и праймериз: Верещук рассказала о заседании фракции "Слуга народа"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 21729 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100941 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105828 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132433 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110245 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130744 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101954 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102558 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104400 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102047 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кандидаты на главу НБУ и праймериз: Верещук рассказала о заседании фракции "Слуга народа"

Кандидаты на главу НБУ и праймериз: Верещук рассказала о заседании фракции "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 18960 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. На заседании парламентской фракции "Слуга народа", которое запланировано на 16 июля, будут обсуждать кандидатов на должность главы НБУ. На заседании может присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сегодня на брифинге под Верховной Радой рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"Нет никакого пока кандидата, который утвержден (на должность главы НБУ - ред.). Об этом неизвестно никому", - сказала она.

По ее словам, на заседании фракции "Слуга народа" может присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский. Народные избранники от монобольшинства соберутся вечером, после заседания Верховной Рады.

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"Завтра (16 июля - ред.) действительно будет заседание фракции. На нем действительно может быть Президент, но у нас и должно было быть заседание фракции - оно касается кандидатов на руководство НБУ. А если мы соединим и действительно обсудим вопрос праймериз, почему бы и нет", - прокомментировала Верещук.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.

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