Кабмін схвалив залучення 6 млрд позики від ЄС
Київ • УНН
Україна планує отримати 6 млрд євро кредиту від ЄС у рамках програми Ukraine Facility, що передбачає загальне фінансування на суму 50 млрд євро.
Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського Союзу у розмірі 6 млрд євро. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Європейський союз дав старт чотирирічній програмі для України на 50 млрд євро - Ukraine Facility
За його словами, в наступні 2 місяці Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми.
Для цього на засіданні уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року. Україна буде мати ресурси, аби боротися та перемагати. Це наша ключова ціль, і ми для цього зробимо все необхідне
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро Україна отримає у березні. Другий транш розміром 1,5 млрд євро Україна отримає у квітні
Шмигаль щодо доступу до заморожених активів рф: "Маємо чіткий план дій та перші результати"07.03.24, 13:38 • 83507 переглядiв