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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин одобрил привлечение 6 млрд займа от ЕС

Кабмин одобрил привлечение 6 млрд займа от ЕС

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 15:52  •  7958 просмотра

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Украина планирует получить 6 млрд евро кредита от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей общее финансирование на сумму 50 млрд евро.

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского Союза в размере 6 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро -  Ukraine Facility

- написал Шмыгаль.

По его словам, в  следующие 2 месяца Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы. 

Для этого на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предусматривается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года. Украина будет иметь ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это наша ключевая цель, и мы для этого сделаем все необходимое

- сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина получит в марте. Второй транш размером 1,5 млрд евро Украина получит в апреле

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