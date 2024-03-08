Кабмин одобрил привлечение 6 млрд займа от ЕС

Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского Союза в размере 6 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро - Ukraine Facility - написал Шмыгаль.

По его словам, в следующие 2 месяца Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы.

Для этого на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предусматривается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года. Украина будет иметь ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это наша ключевая цель, и мы для этого сделаем все необходимое - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина получит в марте. Второй транш размером 1,5 млрд евро Украина получит в апреле

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"