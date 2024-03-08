Кабмин одобрил привлечение 6 млрд займа от ЕС
Киев • УНН
Украина планирует получить 6 млрд евро кредита от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей общее финансирование на сумму 50 млрд евро.
Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского Союза в размере 6 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро - Ukraine Facility
По его словам, в следующие 2 месяца Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы.
Для этого на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предусматривается выделение до 4,5 млрд евро в марте и до 1,5 млрд евро в апреле этого года. Украина будет иметь ресурсы, чтобы бороться и побеждать. Это наша ключевая цель, и мы для этого сделаем все необходимое
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что первый транш в рамках Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро Украина получит в марте. Второй транш размером 1,5 млрд евро Украина получит в апреле
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