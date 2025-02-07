Кабмін призначив держсекретаря уряду та провів кадрові зміни в регіонах

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, повторно призначено Олександра Ярему на посаду Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Ярему Олександра Йосиповича Державним Секретарем Кабінету Міністрів України (повторно) - йдеться у повідомленні.

Також уряд ухвалив такі кадрові рішення:

- Володимир Василенко став заступником Міністра соціальної політики України.

- Володимир Бучко призначений першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Крім того, погоджено призначення Дениса Денищенка заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

Разом із цим Володимир Бучко звільнений із посади першого заступника Голови Державної служби геології та надр України.

Нагадаємо

Кабмін за поданням міністра оборони Рустема Умєрова призначив двох нових заступників очільника відомства.